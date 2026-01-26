ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਪੁੱਜੀ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸਰਪੰਚ' ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਅਧੀਨ ਸਾਲ 2026 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਅ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਉਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ 'ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇਵ 2' ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੂਜੀ 'ਬੇਪਰਵਾਹ' ਫਲੌਰ ਉਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਸਮੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
'ਔਹਰੀ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ 'ਫਤਹਿਜੀਤ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜਿੰਗ ਫੇਜ਼ ਉਕਤ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਇਹ ਤੀਜੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਵੇਕ ਔਹਰੀ, ਸਿਤਾਜ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਡ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਮੇਲ ਲੀਡ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਕਰਨਗੇ।
ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਪੁੱਜੀ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 'ਬੇਪਰਵਾਹ' ਦਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੈਰੇਲਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਓਧਰ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਣਾ ਨਾਂਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਨਾਲ ਇਹ 9ਵੀਂ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਇਸੇ ਮਨਪਸੰਦ ਸਟਾਰ ਨਾਲ 'ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ', 'ਗਾਂਧੀ 3', 'ਕਾਕਾ ਜੀ', 'ਡੀਐਸਪੀ ਦੇਵ', 'ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ' 2, 'ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ', 'ਡੀਐਸਪੀ ਦੇਵ 2', 'ਬੇਪਰਵਾਹ' ਦਾ ਵੀ ਬਤੌਰ ਫਿਲਮਕਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।
