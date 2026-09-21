3 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ‘ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ’ ਦਾ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ? ਤਾਰੀਫ਼ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਕਮਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਿਰਾਸ਼

3 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ‘ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ’ ਦਾ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ? ਤਾਰੀਫ਼ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਕਮਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਿਰਾਸ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ' ਨੇ 3 ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 21, 2026 at 1:16 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ' ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਿਲਮ ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਧੀਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੀ ਹਾਂ...ਅਨੁਮਾਨਤ 12 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਉਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸੈਕਨਲਿਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 563 ਸ਼ੋਅਜ਼ ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ 580 ਸ਼ੋਅਜ਼ ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 524 ਸ਼ੋਅਜ਼ ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 17 ਲੱਖ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਵਿਰਕ, ਅਨੀਤਾ ਮੀਤ, ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਂਬੀਰ ਭੁੱਲਰ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੁੱਗਲ, ਪਰਦੀਪ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਅਮਨ ਸੁਤਧਰ, ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੱਧੂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਖਹਿਰਾ, ਰਵਿੰਦਰ ਮੰਡ, ਰੰਗ ਦੇਵ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੁੱਚੜ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਬੀਰ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਤਮਾਮ ਫਿਲਮਾਂ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਛੱਡਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਫਿਲਮ 'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ' ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
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