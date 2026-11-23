ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨਾਲ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2026 at 10:06 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਅਤੇ ਦੇਵ ਖਰੌੜ, ਜੋ ਇਕੱਠਿਆ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ 9ਵੀਂ ਫਿਲਮ 'ਬੇਪਰਵਾਹ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਗਰੇਵਾਲਜ਼ ਸਿਨੇ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਲੁੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਲੇਖਣ ਤਾਜ ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਇਹ ਬੈਕ-ਤੋਂ-ਬੈਕ 9ਵੀਂ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 'ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇਵ' ( 2019), 'ਕਾਕਾ ਜੀ' (2019), 'ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 2' ( 2022), 'ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ' (2023), 'ਗਾਂਧੀ 3: ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ' (2024 ), 'ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇਵ 2' (2026) ਅਤੇ 'ਸਰਪੰਚ' (2026) ਦਾ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜੋੜੀ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸੁਯੰਕਤ ਸਿਨੇਮਾ ਸੁਮੇਲਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਐਕਸ਼ਨ, ਰੁਮਾਂਸ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹਨੀ ਮੱਟੂ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਾਜਨ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਿਤ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅੰਕਿਤਾ ਸੈਲੀ ਵੀ ਇਸ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਨਾਲ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਹਿ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਚੌਥੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇਵ 2', 'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ' ਅਤੇ 'ਸਰਪੰਚ' ਵੀ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
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