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Mitti De Putt: ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ', ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ

ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ' ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

Punjabi film Mitti De Putt
Punjabi film Mitti De Putt (Pic Credit: Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 18, 2026 at 10:34 AM IST

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Punjabi film Mitti De Putt: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਰਪੰਚ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਈਮ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ 'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ' ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਝਲਕ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਡ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਲਮਕਾਰ ਆਰ ਮਲਕਾਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੰਦ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ-ਖਰੜ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਬਤੌਰ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਿਨੇਮਾ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ।

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਇਹ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਦੋ ਫਿਲਮਾਂ 'ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇਵ 2' ਅਤੇ 'ਸਰਪੰਚ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੀਆਂ।

ਦੇਵ ਖਰੌੜ
ਦੇਵ ਖਰੌੜ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਵਜੋਂ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਨੇ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਵਿਰਕ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਦਾਕਾਰ ਪਰਦੀਪ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ, ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੱਧੂ, ਅਮਨ ਸੁਤਧਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

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ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ
DEV KHAROUD NEW PUNJABI FILM

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