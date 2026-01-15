ETV Bharat / entertainment

ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਪੁੱਜੀ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੇਪਰਵਾਹ', ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Dev Kharoud New Punjabi Film Beparwah
Dev Kharoud New Punjabi Film Beparwah (Pic Credit: Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 15, 2026 at 9:45 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਭਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੇਪਰਵਾਹ', ਜੋ ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਲਾਤਮਕ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਗ੍ਰੇਵਾਲਜ਼ ਸਿਨੇ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਡ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਲੀਡ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਲੌਰ ਉਤੇ ਪੁੱਜੀ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਤੇ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ
ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ (Pic Credit: Film Poster)

ਭਾਵਪੂਰਨ, ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੱਪੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ' ਅਤੇ 'ਧਰਤੀ' ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਹੇਠ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਤਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਲਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉਮਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ
ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਨਾਲ ਇਹ 9ਵੀਂ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਦਿ ਫਿਲਮਾਂ 'ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ', 'ਕਾਕਾ ਜੀ', 'ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ', 'ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 2', 'ਗਾਂਧੀ 3', 'ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇਵ' ਇਕੱਠਿਆਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ 2 ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇਵ 2' ਅਤੇ' ਸਰਪੰਚ' ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਹੀ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

DEV KHAROUD NEW PUNJABI FILM
PUNJABI FILM ARRIVES ON SET
ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ
PUNJABI FILM BEPARWAH
POLLYWOOD LATEST NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.