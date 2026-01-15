ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਪੁੱਜੀ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੇਪਰਵਾਹ', ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 15, 2026 at 9:45 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਭਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਬੇਪਰਵਾਹ', ਜੋ ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਲਾਤਮਕ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਗ੍ਰੇਵਾਲਜ਼ ਸਿਨੇ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਡ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਲੀਡ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਲੌਰ ਉਤੇ ਪੁੱਜੀ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਤੇ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਵਪੂਰਨ, ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੱਪੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ' ਅਤੇ 'ਧਰਤੀ' ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਹੇਠ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਤਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਲਾਤਮਕ ਅਤੇ ਉਮਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਨਾਲ ਇਹ 9ਵੀਂ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਦਿ ਫਿਲਮਾਂ 'ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ', 'ਕਾਕਾ ਜੀ', 'ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ', 'ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 2', 'ਗਾਂਧੀ 3', 'ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇਵ' ਇਕੱਠਿਆਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ 2 ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇਵ 2' ਅਤੇ' ਸਰਪੰਚ' ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਹੀ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: