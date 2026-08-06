ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦਾ ਧਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਨਿਭਾਵੇਗਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ

ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦਾ ਧਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਚ ਨਿਭਾਵੇਗਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ
ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ' ਦਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿੰਮਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਧਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 6, 2026 at 10:31 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਇਸੇ ਗਲੋਬਲੀ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਸਟਾਰਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁੱਤ', ਜਿਸ ਦਾ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਿੰਮਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਧਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ।
ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਰਮਾ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਲਮ 'ਅਕਾਲ' ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਸਫਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਪਰੰਤ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਕਾਰੀ ਬੈਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਓਧਰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਹੋਈ 'ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ 3' ਨੂੰ 'ਗਦਰ' ਅਤੇ 'ਗਦਰ 2' ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਿਰਮਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ 'ਜੀ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਇਹ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਦੂਜੀ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਲੋਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਗੇਮ-ਚੇਂਜ਼ਰ ਵਜੋਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਯੂਸੀ ਭਰੇ ਰੋਂਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਖੇਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜੁੜਾਵ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮੀ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਵੀ ਜਲਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
- ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਵਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਵਿਲੇਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਵਾਇਆ ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਖਲਨਾਇਕ ਪੁਰਸਕਾਰ
- First 100 Crore Bollywood Film: ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 100 ਕਰੋੜ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਲਨਾਇਕ, ਖੌਫ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਂਅ ਸੀ 'ਗਜ਼ਨੀ'
- Punjabi Film Actor Death: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ, ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ