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ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ, 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲਿਆ ਆਖਰੀ ਸਾਹ

ਦਿੱਗਜ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਆਨੰਦ ਦਾ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Dev Anand son Suniel Anand dies
Dev Anand son Suniel Anand dies (Pic Credit: ANI/IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 28, 2026 at 8:06 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਟਾਰ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਾਰਤਿਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਦਾਕਾਰ-ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੁਨੀਲ ਆਨੰਦ ਦਾ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਨੀਲ ਨੇ 1984 ਵਿੱਚ "ਆਨੰਦ ਔਰ ਆਨੰਦ" ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ "ਕਾਰ ਥੀਫ", "ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈਏ" ਅਤੇ "ਮਾਸਟਰ" ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸੁਨੀਲ ਉਹ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਮੋਹਨ ਚੂਰੀਵਾਲਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧੀ ਦੇਵੀਨਾ ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਸੁਨੀਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਕਲਪਨਾ ਕਾਰਤਿਕ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੇਵੀਨਾ ਹਨ। "ਗਾਈਡ", "ਹਮ ਦੋਨੋ" ਅਤੇ "ਹਰੇ ਰਾਮਾ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ" ਵਰਗੀਆਂ ਕਲਾਸਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਦੇ 2011 ਵਿੱਚ 88 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਨੇ 'ਨਵਕੇਤਨ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ।

ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਦੀ 100ਵੀਂ ਜਨਮ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, "ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਿੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ" ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।

ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 40 ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ, ਉਸਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਉਸਦੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਵਕੇਤਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ।

"ਮੈਂ 2008 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸਿਕ ਫਿਲਮ 'ਗਾਈਡ' ਨੂੰ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨਸ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਸਿਕ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ, ਨਵਕੇਤਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀ।"

ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। "ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸ਼ੋਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।"

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ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਟਾਰ ਦੇਵ ਆਨੰਦ
ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ
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