ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ 100 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇਸ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਲੋਨਾਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ।

Dharmendra 90th Birthday
Dharmendra 90th Birthday (Photo: Getty)
Published : December 5, 2025 at 9:28 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਰਹੇ ਮਰਹੂਮ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪੀਤੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਾਯੂਸ ਹੋਏ ਹਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਨਾਵਾਲਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਰਹੂਮ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ 90ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਗਾਮੀ ਦਿਨੀਂ 08 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਖੰਡਾਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਸਾਦਗੀ ਭਰਪੂਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਰਹੂਮ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਕਤ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਕੱਠ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੁਪਹਿਰ 01 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਲੋਨਾਵਾਲਾ ਮੇਨ ਸੜਕ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਸਥਲ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਛੱਡਣ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਪਿਕ-ਅੱਪ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ 100 ਏਕੜ ਦਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਜੋ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ, ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ, ਅਭੈ ਦਿਓਲ, ਕਰਨ ਦਿਓਲ, ਰਾਜਬੀਰ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਅਚਾਨਕ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਮਰਹੂਮ ਧਰਮਿੰਦਰ ਅਪਣੇ ਹਰ ਜਨਮਦਿਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲੱਬਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੈਚੇਨੀ ਦਿਓਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਚੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

