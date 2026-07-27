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ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 'ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ' ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ' ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

SALMAN KHAN
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ (ANI)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 27, 2026 at 10:24 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ, 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ "ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ: ਦ ਬੈਟਲ ਫਾਰ ਲੀਗੇਸੀ" ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕਈ ਔਨਲਾਈਨ ਲਿੰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ 1998 ਦੇ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ: ਦ ਬੈਟਲ ਫਾਰ ਲੀਗੇਸੀ" ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਮਿਤ ਜਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਾਖ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।" ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਫਿਲਮ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ, ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਵਾਲੇ ਨੀਲੇ ਬਰੇਸਲੇਟ ਪਹਿਨੇ ਇੱਕ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਿਲਮ

ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ 1998 ਦੇ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫਿਲਮ, ਇਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਕਸ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਮਿਤ ਜਾਨੀ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ "ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ: ਦ ਬੈਟਲ ਫਾਰ ਲੀਗੇਸੀ" ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

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KALA HIRAN TEASER
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ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਦ ਬੈਟਲ ਫਾਰ ਲੀਗੇਸੀ
ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ
SALMAN KHAN

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