ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਰਾਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟੇਗਾ ਸਟਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਤਾਂ ਬਿਤਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 13, 2026 at 9:30 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਆਦਤ ਵਜੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ 'ਤੇ 1.6 ਕਰੋੜ (160 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਧਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਸ 10 ਲੱਖ (100,000 ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ 7 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਰਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ "ਅਤਾ ਪਤਾ ਲਾਪਤਾ" ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਸੀ। 30 ਮਈ 2010 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ (50 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 8 ਕਰੋੜ (8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। 9 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਹੋਏ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 11,106,350 ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੁਰਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਪੈਸੇ ਮੁਰਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੜਕੜਡੂਮਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ।
