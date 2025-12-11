ETV Bharat / entertainment

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਆਰ ਨੇਤ ਦਾ ਨੇਕ ਕੰਮ, ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ 11 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਆਰ ਨੇਤ ਨੇ 11 ਗਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ।

Punjabi singer R Nait
Punjabi singer R Nait (Photo: Instagram)
December 11, 2025

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਹਾਂ...ਭਾਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸੇਵਾ...ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਹੁਣ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਆਰ ਨੇਤ ਨੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ...ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਆਰ ਨੇਤ ਨੇ 11 ਲੋੜਵੰਦ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯੋਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਰਾਂ ਆਲਾ ਮਾਣ, ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਵਰਗੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸਲੀ ਧਰਮੀ ਕਾਰਜ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਾਹ। ਆਰ ਨੇਤ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੋੜਵੰਦ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰੇ ਹਲਵਾਈ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸਭ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਘਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਵਸਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਨੇ। ਕਲਾਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਖਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ 11 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਨ। ਇਹ ਨੇਕ ਸੁਥਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਰ ਨੇਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਓਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 101 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ।"

ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਵੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਮੈਂਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸਲੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

