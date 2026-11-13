ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਲੁਟਾਇਆ ਪਿਆਰ

ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਲੁਟਾਇਆ ਪਿਆਰ
ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਧੀ ਦੇਵੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 4:45 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਧੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। 40 ਸਾਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ 13 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ (ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ) ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਭੱਜੇ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਡੈਨਿਮ (ਜੀਨਸ) ਪਹਿਨੇ ਦੀਪਿਕਾ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਾਲਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬੇਹੱਦ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਬੈਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਉਸਦੇ ਵਾਲ਼ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜੂੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਲਈ ਪੋਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ, ਪਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਿਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪਤੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਧੀ ਦੇਵੀ ਪਾਦੂਕੋਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਪਾਦੂਕੋਣ ਸਿੰਘ, ਜਿਸਦਾ ਜਨਮ 8 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਸਵੀਰ ਰਾਹੀਂ ਦੁਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ। ਰਣਵੀਰ ਅਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
ਦੀਪਿਕਾ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਦਿਲਚਸਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ। ਦੀਪਿਕਾ ਫਿਲਹਾਲ 'ਕਿੰਗ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਅਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਦੀ ਜੋੜੀ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ 'ਜਵਾਨ' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇਗੀ।
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