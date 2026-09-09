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ਦੀਪਿਕਾ-ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੁਆ ਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸਟਾਰ ਦੀ ਬੱਚੀ

ਰਣਵੀਰ ਅਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੁਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਨਮਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦੀਪਿਕਾ-ਰਣਵੀਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੁਆ
ਦੀਪਿਕਾ-ਰਣਵੀਰ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੁਆ (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 9, 2026 at 10:05 AM IST

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Updated : September 9, 2026 at 10:12 AM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਜੋੜੇ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਦੁਆ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਸ਼ੂਟ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦੁਆ ਵੀ ਫੋਟੋਸ਼ੂਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀਪਿਕਾ ਦੇ ਬੇਬੀ ਬੰਪ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਅਤੇ ਦੁਆ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟ ਜੋੜਿਆ, "ਬੇਬੀ ਦੁਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।"

ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੱਸਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਅਤੇ ਦੁਆ ਦੀਪਿਕਾ ਦੇ ਬੇਬੀ ਬੰਪ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਵੀਂ ਫੋਟੋ ਰਣਵੀਰ ਅਤੇ ਦੁਆ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਸ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਲਾਈਡ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਦੀਪਿਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੇਬੀ ਬੰਪ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਲਾਲ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਅਰਜੁਨ, ਜਿਸਨੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐਟਲੀ, ਭੂਮੀ ਪੇਡਨੇਕਰ ਅਤੇ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 55 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕਸ ਮਿਲੇ।

ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਦੀਪਿਕਾ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 'ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ' ਇਮੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

8 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਦੀਪਿਕਾ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਧੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੀ। 8-9-2024, ਦੀਪਿਕਾ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ।"

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਿਕਾ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 'ਦੁਆ' ਰੱਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

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Last Updated : September 9, 2026 at 10:12 AM IST

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ਰਣਵੀਰ ਅਤੇ ਦੀਪਿਕਾ ਦੀ ਧੀ
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