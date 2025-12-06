'ਸੀਆਈਡੀ' ਵਾਲਾ ਦਯਾ ਕਰੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, "ਸਿੰਗਲ ਪਾਪਾ" ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ "ਨੈਨੀ"
ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਸੂਸ ਅਦਾਕਾਰ ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ੈੱਟੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।
Published : December 6, 2025 at 2:30 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਅਦਾਕਾਰ ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ੈੱਟੀ...ਜੋ ਕਿ ਦਯਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੜੀ "ਸਿੰਗਲ ਪਾਪਾ" ਵਿੱਚ "ਨੈਨੀ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਦਯਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:
"ਔਰਤਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਰਦ ਅਪਰਾਧ-ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਨੈਨੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।"
"ਸਿੰਗਲ ਪਾਪਾ" ਵਿੱਚ ਮਨੋਜ ਪਾਹਵਾ, ਕੁਨਾਲ ਖੇਮੂ, ਪ੍ਰਜਕਤਾ ਕੋਲੀ, ਨੇਹਾ ਧੂਪੀਆ ਅਤੇ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹਨ। ਇਹ ਲੜੀ ਗੌਰਵ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਉਸਦੇ ਅਚਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਹਿਲੋਟਸ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਭੱਜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਜ਼ੇ ਗਲਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਪਾਪਾ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਯਾਨੰਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਸੀਆਈਡੀ' ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਯਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਗੋਲਡ ਐਵਾਰਡ ਹਾਲ ਆਫ਼ ਫੇਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘਮ ਅਗੇਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ, ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਖਾਨ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ, ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ, ਟਾਈਗਰ ਸ਼ਰਾਫ, ਅਰਜੁਨ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਜੈਕੀ ਸ਼ਰਾਫ ਹਨ।
