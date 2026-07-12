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ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜੂਰੀ 'ਚ ਅਦਾਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ।

PUNJABI ACTOR DARSHAN AULAKH
ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ (Facebook @Darshan Aulakh)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 12, 2026 at 10:21 AM IST

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ਫਰੀਦਕੋਟ: ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਈਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜੂਰੀ 'ਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਔਲਖ ਨੇ “ਦਸਤਾਰ” ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਜਾਗਰ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਰੋਅ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਦਸਤਾਰ” ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੁਣ ਘਰ-ਘਰ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਣਮੱਤਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨ ਭਰਿਆ ਰੂਪ ਅਤੇ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ।

"ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ"

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਸਸ ਅਸਥਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ।

Punjabi actor Darshan Aulakh
ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ (Facebook @Darshan Aulakh)

ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਦਾਕਰ ਔਲਖ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਕਈ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਵੀ ਬਤੌਰ ਗਾਇਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਵਾਇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪੁਰਜੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ 'ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਅਬੋਹਰ ਨਾਲ ਵਾਵੁਸਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਾਈਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਚਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ 'ਵੀਰਜਾਰਾ', 'ਦਿਲ ਬੋਲੇ ਹੜਿਪਾ', 'ਲੰਦਨ ਡ੍ਰੀਮਜ', 'ਨਮਸਤੇ ਲੰਦਨ', 'ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾ ਤੀ ਜੋੜੀ', 'ਹਾਈਵੇ', 'ਬਜਰੰਗੀ ਭਾਈਜਾਨ', 'ਸਲਾਮ ਨਮਸਤੇ', 'ਬੇਸ਼ਰਮ', 'ਸਦੀਆ', 'ਫੈਂਟਮ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆ ਹਨ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ।

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ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ
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DARSHAN AULAKH HONOURED
ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ
PUNJABI ACTOR DARSHAN AULAKH

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