ਫਿਲਮ 'ਦੰਗਲ' ਦੀ ਇਸ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ
2019 ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਰਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 18, 2025 at 11:13 AM IST|
Updated : October 18, 2025 at 12:06 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ 'ਦੰਗਲ' ਫੇਮ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜ਼ਾਇਰਾ ਵਸੀਮ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਇਰਾ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਾਇਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਇਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਾਇਰਾ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਇਰਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਰਾ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਰਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਇਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਇਰਾ ਨੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ 2016 ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਦੰਗਲ' ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਮਿਰ ਦੀ ਧੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੀਤਾ ਫੋਗਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। 'ਦੰਗਲ' ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
2017 ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਧਮਾਲ ਮਚਾਈ। ਆਮਿਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ 'ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸੁਪਰਸਟਾਰ' ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਇਰਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: