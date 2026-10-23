ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ CM ਧਾਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਬੋਲੇ-ਮੀਕਾ ਤੇ ਦਲੇਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਲ
ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2026 at 11:19 AM IST
ਦੇਹਰਾਦੂਨ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ।
ਕੀ ਬੋਲੇ CM ਧਾਮੀ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੋਣ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹਨ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਹਨ।"
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਦਰਅਸਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੰਜਾਪੁਰੀ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ।
ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਤੋਂ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਕਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਬਿਮਾਰ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਲਿਪ-ਸਿੰਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਸੀ।
ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਅਤੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਗਾਇਕ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਬਿਮਾਰ ਸਨ।
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