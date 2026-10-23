ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਗਾਇਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 23, 2026 at 1:15 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੀਪ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਠੀਕ ਹਨ, ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਿਊਜ਼ਵਾਇਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਗਾਇਕ ਹਨ।"
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਗਾਇਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਦਲੇਰ ਲਾਈਵ ਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਪ-ਸਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Sir, aapne ₹35 lakh cash mein diye the ya cheque se? Agar aapke paas payment ki receipts hain, toh please public ke saamne share kijiye, taaki sabko sach pata chal sake. Thank you! @SubodhUniyal1— King Mika Singh (@MikaSingh) October 21, 2026
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ, ਪਲਾਸ਼ ਸੇਨ, ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੁਦੇਸ਼ ਲਹਿਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 'ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ।' ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ?"
ਉਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 'ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ।' ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ 104 ਡਿਗਰੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਜਟ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਛੋਟਾ। ਉਸਨੇ (ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ) ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: