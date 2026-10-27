'ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ', ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 3:38 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗੈਰਸੈਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨਾਂ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?" ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ।" ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨੇ ਅੱਜ ਗੈਰਸੈਨ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ।
ਗਾਇਕ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦਲੇਰ ਭਾਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ-ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਵਿਵਾਦ ਟਿਹਰੀ ਗੜ੍ਹਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਹਰੀ ਨਰਿੰਦਰਨਗਰ ਕੁੰਜਾਪੁਰੀ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਲਿਪ-ਸਿੰਕ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਸਾਊਂਡ ਟਰੈਕ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬੋਧ ਉਨਿਆਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਵੀ, ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ।
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