ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਐਂਟਰੀ, ਇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਬਣੀ ਹਿੱਸਾ

ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਐਂਟਰੀ, ਇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਬਣੀ ਹਿੱਸਾ
ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਭੈਣ ਸ਼ਾਹਨੀਲ 'ਦਿ ਟ੍ਰੇਟਰਸ' ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 1, 2026 at 2:37 PM IST
Shubman Gill sister Shahneel Gill: ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਦਿ ਟ੍ਰੇਟਰਸ 2' ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋਸਟ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਭੈਣ ਸ਼ਾਹਨੀਲ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਧਮਾਲ ਮਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੋਣਗੇ?
''ਦਿ ਟ੍ਰੇਟਰਸ ਇੰਡੀਆ ਸੀਜ਼ਨ 2' ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 21 ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਨੀਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਨੀਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Shubman Gill sister Shahneel Gill to participate in Traitors season 2— Jeet (@JeetN25) July 30, 2026
Shahneel Gill roasts Mallika Sherawat her fellow contestant along with Abhishek Malhan ( Fukra insaan)💀
Reporter : Apka Masterstroke kya rahega ?
Shahneel: Sirf name se koi game ki mallika nai ban jaati.… pic.twitter.com/o0prIxRX3H
ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਮੇਰਾ ਉਪਨਾਮ ਗਿੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਲ।" ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ। ਸ਼ਾਹਨੀਲ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਨੀਲ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੋਅ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਲੀਜ਼?
ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਦਿ ਟ੍ਰਾਈਟਰਜ਼ 2' 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
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