ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀ ਗਲਤ ਕੋਣ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰ, ਭੜਕਿਆ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ, ਬੋਲਿਆ-ਔਰਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀਆਂ...
ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਮਾਹਿਕਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 10, 2025 at 10:20 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਮਾਹਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਸ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਮਾਹਿਕਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।
ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਂਦਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਹਿਕਾ ਦੀ ਅਣਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ।"
ਮਾਹਿਕਾ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਮਾਹਿਕਾ ਬਾਂਦਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੋਣ ਤੋਂ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਲ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਨੇ ਕੀ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਪੈਪਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ, "ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ: ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਣ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ।"
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਮਾਹਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਪਰਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੀ ਹਾਰਦਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਸ ਕਲਿੱਪ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਦਿਕ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਮਾਹਿਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨਤਾਸ਼ਾ ਸਟੈਨਕੋਵਿਚ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਰਦਿਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਗਸਤਿਆ ਨੂੰ ਨਤਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: