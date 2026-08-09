ਸਟਾਰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ !
ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਐਕਸ ਬੁਆਏਫੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
Published : August 9, 2026 at 12:59 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਖੇਡ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਗਤ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦਾ ਸੂਮੇਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ "ਕੈਸੀ ਯੇ ਯਾਰੀਆਂ" ਫੇਮ ਅਦਾਕਾਰਾ ਚਾਰਲੀ ਚੌਹਾਨ ਹੁਣ ਮਿਸ ਤੋਂ ਮਿਸਿਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ IPL ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (KKR) ਲਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਚਾਰਲੀ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਗਜ਼ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਨਮਨ ਧੀਰ, ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਜਸਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਜੈ ਭਾਨੁਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋ-ਸਟਾਰ ਰਹੀ ਚਾਰਲੀ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਰਮਨਦੀਪ ਅਤੇ ਚਾਰਲੀ ਦੀ ਜੋੜੀ
ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 29 ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਚਾਰਲੀ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਜੋੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਲਾਲ ਲਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜੋੜਾ
ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਚਾਰਲੀ ਚੌਹਾਨ ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਲ ਲਹਿੰਗਾ-ਚੋਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾੜੀ ਬਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਹਿੰਗਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਾਂਗ ਟਿੱਕਾ, ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਥਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਚਾਰਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਚਿੰਗ ਹਾਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀਆਂ ਪਹਿਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਕਢਾਈ ਕੱਢੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਲਾੜਾ ਅਤੇ ਲਾੜੀ ਇਕੱਠੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੱਚਦੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਚਾਰਲੀ ਅਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ?
ਚਾਰਲੀ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ,ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਹੋਸਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਟੀਵੀ ਰੋਡੀਜ਼ 7 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੋਅ "ਕੈਸੀ ਯੇ ਯਾਰੀਆਂ" ਅਤੇ 'ਬੈਸਟ ਫ੍ਰੈਂਡਜ਼ ਫਾਰਐਵਰ' ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਕੁੰਵਰ ਅਮਰ ਨਾਲ ਨੱਚ ਬੱਲੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਾਂਲਾਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ।
ਐਕਸ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਕੁੰਵਰ ਅਤੇ ਚਾਰਲੀ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਮਗਰੋਂ ਕੁੰਵਰ ਨੇ ਚਾਰਲੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਪਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਧਾਈਆਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਬ।"
ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਫਰ
ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘਰੇਲੂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ (ਆਈਪੀਐਲ) ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰਜ਼ (ਕੇਕੇਆਰ) ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਐਥਲੈਟਿਕ ਫੀਲਡਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਮਨਦੀਪ 2024 ਦੇ ਆਈਪੀਐਲ ਵਿੱਚ ਕੇਕੇਆਰ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਜੇਤੂ ਮੈਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ 2016-17 ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਟੀ-20 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟੀ-20 ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ।