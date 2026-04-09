'ਧੁਰੰਦਰ 2' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ 'ਤੇ 'ਧੁਰੰਦਰ 2' ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

DHURANDHAR 2 SCRIPT CONTROVERSY
ਧੁਰੰਦਰ 2 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ (Instagram)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 9, 2026 at 12:00 PM IST

ਮੁੰਬਈ: ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਦਿੱਤਿਆ ਧਰ ਦੀ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਦਰ 2' ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ 'ਤੇ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਦਰ 2' ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ 'ਤੇ ਉਸਦੀ 'ਧੁਰੰਦਰ 2' ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਨੇ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਦਰ 2' ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਆਰਿਫ਼ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਧਰ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਪੱਖ (ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ) ਨੂੰ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ?

ਇਹ ਵਿਵਾਦ 'ਧੁਰੰਦਰ 2' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਨੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਬਦਨਾਮੀ ਭਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਆਦਿੱਤਿਆ ਧਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਧੁਰੰਦਰ 2 ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਾਪੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

DHURANDHAR 2 SCRIPT
ਧੁਰੰਦਰ 2
DHURANDHAR 2 SCRIPT CONTROVERSY

