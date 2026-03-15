Countdown To Oscar 2026: ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ 98ਵੇਂ ਅਕੈਡਮੀ ਐਵਾਰਡ ਸ਼ੋਅ?

Countdown To Oscar 2026: ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ 98ਵੇਂ ਅਕੈਡਮੀ ਐਵਾਰਡ ਸ਼ੋਅ?
98ਵੇਂ ਅਕੈਡਮੀ ਐਵਾਰਡ 15 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਸਕਰ ਸ਼ੋਅ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 15, 2026 at 11:03 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਤ ਲਈ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 98ਵੇਂ ਅਕੈਡਮੀ ਐਵਾਰਡ ਐਤਵਾਰ, 15 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰ ਸਾਲ, ਆਸਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 2026 ਸਮਾਰੋਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਲਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਓਵੇਸ਼ਨ ਹਾਲੀਵੁੱਡ, ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡੌਲਬੀ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੋਸਟ ਕੋਨਨ ਓ'ਬ੍ਰਾਇਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਚੁਟਕਲਿਆਂ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
Do you have what it takes to predict this year’s Oscar winners? Play the Oscars Pick’em game for FREE and compete for prizes.— The Academy (@TheAcademy) March 13, 2026
ਆਸਕਰ 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਸਮਾਰੋਹ ਐਤਵਾਰ, 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7:00 ਵਜੇ ਪੂਰਬੀ ਸਮੇਂ (ET) ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਮੇਂ (PT) 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਕਵਰੇਜ ਰਾਤ 10:15 GMT 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਮਾਰੋਹ ਰਾਤ 11:00 GMT 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸੋਮਵਾਰ, 16 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਾਰੋਹ ਸਵੇਰੇ 3:30 ਵਜੇ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ 9:00 IST 'ਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਸਕਰ ਲਾਈਵ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ, ਆਸਕਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ABC ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ Hulu ਰਾਹੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। YouTube TV ਅਤੇ Fubo ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਦਰਸ਼ਕ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ JioHotstar 'ਤੇ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਟਾਰ ਮੂਵੀਜ਼ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Meet your final slate of presenters for the 98th #Oscars.— The Academy (@TheAcademy) March 11, 2026
The biggest moments are still to come — tune in LIVE Sunday, March 15, at 7e/4p on ABC and Hulu to see it all unfold. #OnlyAtTheOscars pic.twitter.com/dw5Yl37VLI
ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ?
ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਆਸਕਰ ਦੌੜ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਸਕਾਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਥ੍ਰਿਲਰ 'ਵਨ ਬੈਟਲ ਆਫਟਰ ਅਦਰ' ਨੂੰ ਸਰਵੋਤਮ ਫਿਲਮ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੈਂਪਾਇਰ ਡਰਾਉਣੀ ਫਿਲਮ 'ਸਿਨਰਜ਼' ਵੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ 16 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ।
ਸਰਵੋਤਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਬਕਲੇ ਹੈਮਨੇਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਿਤਾਰੇ ਟਰਾਫੀ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
Missing this would be a sin.— The Academy (@TheAcademy) March 10, 2026
Miles Caton and Raphael Saadiq will take the stage to perform “I Lied to You” from SINNERS at the 98th Oscars, joined by Misty Copeland, Eric Gales, Buddy Guy, Brittany Howard, Christone “Kingfish” Ingram, Jayme Lawson, Li Jun Li, Bobby Rush,… pic.twitter.com/wlntO34RJ1
ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ, ਰੌਬਰਟ ਡਾਉਨੀ ਜੂਨੀਅਰ, ਐਨੀ ਹੈਥਵੇ, ਨਿਕੋਲ ਕਿਡਮੈਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ ਇਵਾਨਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗਲੈਮਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਬੈਸਟ ਓਰੀਜਨਲ ਸੌਂਗ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਦੋ ਗੀਤ ਲਾਈਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਨਰਸ ਦਾ ਆਈ ਲਾਈਡ ਟੂ ਯੂ ਅਤੇ ਕੇਪੌਪ ਡੈਮਨ ਹੰਟਰਸ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕਾ ਬਾਰਬਰਾ ਸਟ੍ਰੀਸੈਂਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰੌਬਰਟ ਰੈੱਡਫੋਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਾਸਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟਿੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।