"ਬਿੱਗ ਬੌਸ" ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਇਹ ਟੈਟੂਆਂ ਵਾਲਾ ਗੱਭਰੂ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਜ਼ਰ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੈਸਲਰ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਰੋਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਉਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 28, 2026 at 1:50 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਨੀ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੋਨੀ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਵੀਵੇਟ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ, ਰੈਸਲਰ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਐਲਟੀ ਸ਼ੋਅ "ਬਿੱਗ ਬੌਸ" ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ
ਰੋਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1987 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਰਦ ਨੇ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮਣ ‘ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ 700 ਡਾਲਰ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨੌਕਰੀ 7 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਮਿਲੀ। ਉਸਨੇ ਫਰਨੀਚਰ ਮੂਵ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਹੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਪਰ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ।
ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਬਣਵਾਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਟੂ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਅਤੇ ਫਿਟਨੈੱਸ ਅਤੇ ਡਿਸ਼ਪਲਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਫੇਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 100 ਫੀਸਦੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਰੋਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਟੈਟੂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਟੈਟੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਨੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਨਤ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਅਸਲ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।
