ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਮਿਠਾਈ, ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਰ ਦੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ-ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

November 11, 2025

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ।

ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ

ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਮਿਠਾਈ

ਪਿੰਡ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੰਬਰਦਾਰ ਮਿਠਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਮਿਠਾਈ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਥੋਂ ਮਿਠਾਈ ਮੁੰਬਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੱਖੜੀਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਿਠਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਪਿੰਡ (VIDEO: ETV BHARAT)

ਧਰਮਿੰਦਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ 20 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਕਾਫੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂਅ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਤੋਂ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ

ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਬਣ ਉਭਰੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀਆਂ ਮੂਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 'ਅਪਣੇ', 'ਯਮਲਾ ਪਗਲਾ ਦੀਵਾਨਾ' ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਵਤਨੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਭਰਿਆ ਅਨੁਭਵ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

