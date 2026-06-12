ਗਾਇਕ ਆਰ ਨੇਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਗਾਇਕ ਆਰ ਨੇਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਗਾਇਕ ਆਰ ਨੇਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਣੇ ਉਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 12, 2026 at 12:22 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਆਰ ਨੇਤ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ 'ਰੀਲ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ 'ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ' ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੀਤ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਇਕ ਆਰ ਨੇਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ 'ਸਾਧਾਂ' ਅਤੇ 'ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ' ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
"ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨਦੇ ਅਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਮਾਲਾ, ਡਮਰੂ, ਮੋਰ ਪੰਖ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਵਰਗੀ ਦਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।"
"ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਤਰਣ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।"
"ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੀਤ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਨਿਰਾਦਰਜਨਕ ਚਿੱਤਰਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ, ਟਾਈਮਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।"
ਆਰ ਨੇਤ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਾਰੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਆਰ ਨੇਤ ਇੱਕ 'ਸਾਧੂ' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ 'ਰੁਦਰਕਸ਼' ਦੇ ਹਾਰ, ਸਿਰ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਧੁੱਪ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਮਣਕਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰਭ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
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