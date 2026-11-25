ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ, AICWA ਨੇ PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ੋਅ 'ਬਚੇ ਹੈਂ ਸੰਗ ਸਮੇਟ ਲੋ' ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 3:01 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਬਚੇ ਹੈਂ ਸੰਗ ਸਮੇਟ ਲੋ' (bachay hain sang samait lo) ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਤਾਰੇ ਫਵਾਦ ਖਾਨ, ਮਾਹਿਰਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸਨਮ ਸਈਦ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਉਤੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸੰਸਥਾ 'ਆਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਨੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' (AICWA) ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਅਤੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ 'ਆਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਨੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' (AICWA) ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AICWA ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।"
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "8 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਫਿਲਮਾਂ, ਗੀਤ, ਪੋਡਕਾਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।"
AICWA, ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਉਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
AICWA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਸ਼ਿਆਮਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ, ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ "ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਾਂ" ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
'ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਸਿਨੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼' (FWICE), ਜੋ ਕਿ 32 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ।
Pakistan was, is and will remain a terrorist country. Its series, films, songs, podcasts and all other content have no place on Indian screens. "Terror Gets No Applause" | @ANI | @AHindinews |— All Indian Cine Workers Association (@aicwaofficial) November 24, 2026
"ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਐਨ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਰਹਤ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਰਦੂ ਨਾਵਲ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ "ਜੋ ਬਚੇ ਹੈਂ ਸੰਗ ਸਮੇਟ ਲੋ" (Jo Bachay Hain Sang Samait Lo) ਨਾਮਕ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਤਾਰੇ ਮੁੜ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਫਵਾਦ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾ ਨੇ "ਹਮਸਫ਼ਰ" ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਫਵਾਦ ਅਤੇ ਸਨਮ ਨੇ "ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੈ" ਅਤੇ "ਬਰਜ਼ਖ" ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੋਮੀਨਾ ਦੁਰੈਦ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਮਿਤ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਅਹਦ ਰਜ਼ਾ ਮੀਰ, ਇਕਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਹਾਨੀਆ ਆਮਿਰ ਅਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਅਲੀ ਅੱਬਾਸੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, 6 ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਉਹ ਪਿਆਰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ?"
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