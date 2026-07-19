'ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ', ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬੋਲਕੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਾਕਸ਼ੀ ਝਾਅ
ਅਧਿਆਪਕਾ ਸਾਕਸ਼ੀ ਝਾਅ ਵੱਲੋਂ ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 19, 2026 at 6:24 PM IST
ਪਟਨਾ (ਬਿਹਾਰ): ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ "ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ 2" 'ਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਝਾਅ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਮਰਦ-ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਭਰਾ, ਦਾਦਾ ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਸਮੇਤ ਮਰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
"ਮੈਂ ਮੈੈਨ ਹੇਟਰ ਹਾਂ" ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ
ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਈ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਝਾਅ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਅਭਿਨੈ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ।
Sakshi Jha— ︎ ︎venom (@venom1s) July 17, 2026
> Calls herself a man-hater feminist
> Hates her father, grandfather, and brother
> Hates and abuses all men
> Wants to beat her husband after marriage
For 10 minutes she kept ranting. Even the judges were fed up.
What a joker.
Does she think she is cool? pic.twitter.com/iO3TAZWAYv
ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮਰਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਇਸਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਿਹਾ।
ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੈਲਟ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਿੰਗ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ
ਸਾਕਸ਼ੀ ਝਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੇ ਅਭਿਨੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
People are so hurt by Sakshi Jha's hate and abuse towards all men.— ︎ ︎venom (@venom1s) July 18, 2026
Men work so hard to feed their families. They sacrifice all their dreams for their children's future.
Still, feminist girls hate their fathers and all men.
Why do they do that? pic.twitter.com/oyaDiAWoSt
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ
ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀ ਅਤੇ ਡਾਰਕ ਹਾਸਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਚਰਚਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਝਾਅ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿਹਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 'ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ'
ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ' ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਝਾਅ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਵੀ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।