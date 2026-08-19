Anmol Kwatra Controversy: ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਰੇਸ਼ ਖਰੜਵਾਲਾ, ਅਨਮੋਲ ਕਵਾਤਰਾ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਖਰੜਵਾਲਾ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਕਵਾਰਤਾ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 19, 2026 at 11:19 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਰ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨਰੇਸ਼ ਖਰੜਵਾਲਾ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਨਸਨੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉੱਪਰ ਛਾਏ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਪਣੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਉਕਤ ਸੰਬੰਧਤ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਨਮੋਲ ਕਵਾਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਰੇਸ਼ ਖਰੜ ਵਾਲਾ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਉਕਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੋਡਕਾਸਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲੀਭਾਂਤ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਥਿਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਸੰਬੰਧਤ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਅਧੀਨ ਅਪਣੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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