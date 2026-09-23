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ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ "ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ", ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ ਦਰਜ

'ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ 2' ਵਿੱਚ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਛਾਬੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਛਾਬੜਾ
ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਛਾਬੜਾ (Pic Credit: IANS/ Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2026 at 4:26 PM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਕਾਸਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਛਾਬੜਾ ਅਤੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਇੰਡੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ "ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ" ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ 22 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ 'ਤੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ "ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ" ਦਾ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਿਆ। ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਸਮੈ ਰੈਨਾ ਅਦਾਕਾਰ ਨਵਾਜ਼ੂਦੀਨ ਸਿੱਦੀਕੀ, ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਭੁਵਨ ਬਾਮ, ਕਾਸਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਛਾਬੜਾ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕੌਸਤੁਭ ਅਗਰਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਐਪੀਸੋਡ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਛਾਬੜਾ ਉਕਤ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਉਚਿਤ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ।"

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਆਨ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ 'ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ' ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਰਣਵੀਰ ਅੱਲ੍ਹਾਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।

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INDIAS GOT LATENT 2
COMPLAINT AGAINST MUKESH CHHABRA
ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗੌਟ ਲੇਟੈਂਟ 2
ਮੁਕੇਸ਼ ਛਾਬੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
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