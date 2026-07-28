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ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵੱਲ ਵਧੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਜਲਦ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਗਾਜ਼

ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ੋਅ ਲੜੀ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਜਲਦ ਕਰਨਗੇ।

Comedian Jaswant Singh Rathore
Comedian Jaswant Singh Rathore (Pic Credit: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 28, 2026 at 5:06 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਛੋਟੇ ਪਰਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਹਰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਸਟੈਂਡਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ-ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਫ਼ਰ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਲੜੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਅਗਾਜ਼ ਜਲਦ ਹੀ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਜਸਟ ਵਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਉੱਪਰ ਕਰਾਂਗਾ।

ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਆਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸੇ ਦੇ ਪਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਗੁਦਗੁਦਾਉਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਉਣਾ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨਾ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰੋਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਹਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਮਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤਕ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਲੜੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੋਡਕਾਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ।

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JASWANT SINGH RATHORE

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