ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਕਲਾਕਾਰ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 7, 2026 at 1:28 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਨਕਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਉਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਇਹ ਹਾਸ-ਰਾਸ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਈਰਖਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਰਖਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਦੁਕਾਨਦਾਰ) ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਛਾਤੀ ਉਤੇ ਭਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"
ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਜਨਮ 12 ਮਾਰਚ 1975 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ', 'ਟੌਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ', 'ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ', 'ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ: ਏ ਟਰੂ ਲਵ ਸਟੋਰੀ' ਅਤੇ 'ਆਸ਼ਿਕੀ ਨਾਟ ਅਲਾਊਡ' ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ 'ਫੈਮਿਲੀ 420', 'ਫੈਮਿਲੀ 421', 'ਫੈਮਿਲੀ 422', 'ਫੈਮਿਲੀ 423', 'ਫੈਮਿਲੀ 424', 'ਫੈਮਿਲੀ 425', 'ਫੈਮਿਲੀ 426', 'ਫੈਮਿਲੀ 427', 'ਫੈਮਿਲੀ 428', 'ਫੈਮਿਲੀ 429' ਅਤੇ 'ਫੈਮਿਲੀ 430' ਨਾਮਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇਸੇ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਲੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਸੋਹਣੇ ਨਕਸ਼ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ। ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਯੂਟਿਊਬ ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
