ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਸਿਆ ਦੀ ਮਹਿਫ਼ਲ ਸਜਾਉਣਗੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ, ਜਲਦ ਇਸ ਵੱਡੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਬਣਨਗੇ ਹਿੱਸਾ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਸਿਆ ਦੀ ਮਹਿਫ਼ਲ ਸਜਾਉਣਗੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ, ਜਲਦ ਇਸ ਵੱਡੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਬਣਨਗੇ ਹਿੱਸਾ
ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਬਲਰਾਜ ਸਿਆਲ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 16, 2026 at 5:03 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੰਬਈ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿਆਲ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਅਪਣੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਕੇਲ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਿਆਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸਮਾਜਿਕ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਉਕਤ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੂਹੜਤਾ ਅਤੇ ਦੋ ਅਰਥੀ ਸੰਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਲਹਦਾ ਹੱਟ ਕੇ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੋਅ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬੀਮ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਅਧੀਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸ਼ੋਅ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੋਅ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ-ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸ਼ਕ ਅਪਣੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਦਮੀ ਔਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ', 'ਬੜਾ ਸ਼ਹਿਰ' ਅਤੇ 'ਛੋਟੇ ਘਰ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਭਾਵਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਅਪਣੇ ਘਰ ਬੇਗਾਨੇ' ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਅਪਣੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਬਲਰਾਜ ਸਿਆਲ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਸਟਾਈਲ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਾਖੂਬੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕਾਮੇਡੀ ਕਲਾਸਿਸ', 'ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕੀ ਰਾਤ' , 'ਫੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਖ਼ਤਰੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾੜੀ', 'ਮੂਵੀ ਮਸਤੀ ਵਿਦ ਮਨੀਸ਼' ਆਦਿ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਕਪਤਾਨ', 'ਕਬੱਡੀ ਵਨਸ ਅਗੇਨ', 'ਸਾਡੇ ਸੀਐੱਮ ਸਾਹਿਬ', 'ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਈ' ਅਤੇ 'ਜੱਟ ਬੁਆਏਜ਼ ਪੁੱਤ ਜੱਟਾ ਦੇ' ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
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