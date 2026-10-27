ਨਹੀਂ ਰਹੇ CID ਦੇ DCP ਚਿਤਰੋਲੇ, 77 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਲਿਆ ਆਖਰੀ ਸਾਹ
CID ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਕ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
By IANS
Published : October 27, 2026 at 2:19 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 2:53 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ੋਅ 'CID' ਅਤੇ ‘ਆਹਟ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨਾਂ ਦਾ 77 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸ਼ੋਕ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ
ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਸ਼ੋਕ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਿੱਗਜ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉੱਘੇ ਨਿਰਮਾਤਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ।"
ਉਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ੋਅ ‘ਸੀਆਈਡੀ’ ਅਤੇ ‘ਆਹਟ’ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰ-ਮੁਗਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਨ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ (IFTDA) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ।
ਉਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸ਼ੋਅ ‘ਸੀਆਈਡੀ’ ਅਤੇ ‘ਆਹਟ’ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ IFTDA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਸਨ।"
"ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਰਵੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।"
ਕੌਣ ਸਨ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ
ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂਚ ਲੜੀ ‘ਸੀਆਈਡੀ’ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਸ਼ੋਅ ‘ਆਹਟ’ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪਛਾਣ ਮਿਲੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਸੀਆਈਡੀ’ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀਪੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਚਿਤਰੋਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
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