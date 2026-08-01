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Who is Kishtu K: ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਸ਼ਟੂ ਕੇ? ਜਿਸ ਨੇ 'ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ' ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ

'ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ' ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਸ਼ਟੂ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਿਸ਼ਟੂ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਥੀ ਕੇ
ਕਿਸ਼ਟੂ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਥੀ ਕੇ (Pic Credit: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 1, 2026 at 4:42 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ' ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ ਕਿਸ਼ਟੂ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਇਸ ਮਣਾਂਮੂਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਤਾ ਸਾਰਥੀ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਭਰੇ ਰੋਂਅ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਚਪਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਧਨੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਾਂਸ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਮਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਕਿਸ਼ਟੂ ਕੇ
ਕਿਸ਼ਟੂ ਕੇ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਧੁਰੰਦਰ ਨਾਂਅ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਗਾਇਕ ਸਾਰਥੀ ਕੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਧੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੇ ਉਮਰੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸ਼ਟੂ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਥੀ ਕੇ
ਕਿਸ਼ਟੂ ਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਥੀ ਕੇ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਮਾਸੀ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਮੋਹ

ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸਲਾਹੁਤਾ ਤੋਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੋਤ ਪੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਬਾਲ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਅਪਣੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫ਼ਜਾਈ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੂਦ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੇ ਹੀ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

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