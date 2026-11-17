ਕੌਣ ਹੈ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਦਾ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਿਭਾਏ 7 ਕਿਰਦਾਰ?
ਅਦਾਕਾਰ ਚੇਤਨ ਹੰਸਰਾਜ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਲਨਾਇਕ ਕਿਰਦਾਰ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲਨਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2026 at 12:42 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਣਬੀਰ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਯਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਕਿਰਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 7 ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਚੇਤਨ ਹੰਸਰਾਜ ਹਨ। ਚੇਤਨ ਹੰਸਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰਾਵਣ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਮਾਲੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ
ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰਾਮਾਇਣ' ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ।
ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 15 ਦਿਨ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ
ਚੇਤਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਤੇਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਤੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੇਤਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
VFX ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਰਾਨ
ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ VFX ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਲੇ ਪਰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਚੇਤਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨ 'ਤੇ VFX ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰੀਬ 3,000 ਤੋਂ 4,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ।
7 ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੰਮ
ਚੇਤਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਮਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਭਗ 6 ਹੋਰ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੋਸ਼ਨ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਰਾ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵਣ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਲਈ ਯਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵੀ ਅਤੇ ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਜਦੋਂ ਚੇਤਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ 'ਰਾਮਾਇਣ ਭਾਗ 2' ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ।
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