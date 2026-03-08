ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਟਟੀਰੀ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ

ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਟਟੀਰੀ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ
ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ 'ਟਟੀਰੀ' ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : March 8, 2026 at 2:08 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ 'ਟਟੀਰੀ' ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਕੰਟੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਰੈਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।
ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਾਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਗਾਇਕ ਦੁਆਰਾ - ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।- ਰਾਜ ਲਾਲੀ ਗਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ
Chandigarh: On the controversy over singer and rapper Badshah’s new song, Punjab State Women Commission Chairperson Raj Lali Gill says, " regarding objectionable language, the way some songs have come out recently - one by badshah and another by a different singer - using such… pic.twitter.com/nlvXoTXUqd— IANS (@ians_india) March 8, 2026
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਗਾਇਕ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਗਾਇਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ,"ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਟਟੀਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ।"
'ਟਟੀਰੀ' ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ?
ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਹੌਲ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਖਾਉਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ।
