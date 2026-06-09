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ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ 'ਚ ਚਾਰ-ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਫਿਲਮ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ', ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜੀ ਟੀਮ

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ' ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਫਿਲਮ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ' ਦੀ ਟੀਮ
ਫਿਲਮ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ' ਦੀ ਟੀਮ (Pic Credit: Special arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 9, 2026 at 12:45 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ', ਜਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਮਿਲ ਰਹੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਗਾਰੇ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖਾਸ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦਾ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਅਤੇ ਦੇਬੀ ਮਖਸੂਸਪੁਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚੇਚਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਕਤ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 'ਬੇਵਰਲੀ ਹਿੱਲਜ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ' ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਉੱਦਮ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਫਿਲਮ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ' ਦੀ ਟੀਮ
ਫਿਲਮ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ' ਦੀ ਟੀਮ (Pic Credit: Special arrangement)

ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਲੇਖਕ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੱਗਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਸਨੇਹ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਲਾਂਭੇ ਹੱਟ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮਣਾਂਮੂਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤੋਂ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਲਮਕਾਰ ਤਰੁਣਵੀਰ ਜਗਪਾਲ ਅਲਹਦਾ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੂਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ।

'ਲੋਨ ਟ੍ਰੀ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਉਕਤ ਦੌਰਾਂ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਗਈ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੁੱਗਲ ਅਤੇ ਹਾਰਬੀ ਸੰਘਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਫਿਲਮ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ' ਦੀ ਟੀਮ
ਫਿਲਮ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ' ਦੀ ਟੀਮ (Pic Credit: Special arrangement)

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇਬੀ ਮਖਸੂਸਪੁਰੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਨ ਵੜੈਚ ਵੀ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

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