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ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਖਿੱਚ ਸਕੀ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ', 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ' ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਿਲਮ ਜਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ'
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ' (Photo Credit: Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 26, 2026 at 10:11 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ' ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਕਸ-ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਲੋਨ ਟ੍ਰੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨਾਮਵਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਾਹਿਤ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਸੇਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਨਾਵਲਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੱਗਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ' ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਉਕਤ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਫਿਲਮ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 42 ਲੱਖ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਦਰਸ਼ਕ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਟੂਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਉਪਰ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਖਾਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਨੀਅਰਜ਼ ਫਿਲਮ ਆਲੋਚਕ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਵਲ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਧੀਨ ਸੰਯੋਜਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਵੱਲ ਜਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।

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