ETV Bharat / entertainment

ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਬਰ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਫੈਨਜ਼

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਬਰ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ?

ਸੇਲਿਨਾ ਜੇਤਲੀ
ਸੇਲਿਨਾ ਜੇਤਲੀ (Pic Credit: Getty)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 12, 2026 at 1:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਦਾਕਾਰਾਵਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਅਕਸਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਦਾਕਾਰਾਵਾਂ ਲੰਬਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏ ਸਨ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਲਿਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਪਿਘਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਬਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰਾ?

ਅਸੀਂ ਸੇਲਿਨਾ ਜੇਤਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੇ 2003 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਜਾਨਸ਼ੀਨ' ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੇਲਿਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਭਾਵੁਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਕਬਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੇਲਿਨਾ ਜੇਤਲੀ
ਸੇਲਿਨਾ ਜੇਤਲੀ (Pic Credit: Getty)

ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ

ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਆਸਟਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਦੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੰਮੀ ਪਿਛਲੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।"

ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਦਿਲ ਭਰ ਆਇਆ

ਸੇਲੀਨਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੰਮੀ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਅਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਰਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।"

ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ

ਅਦਾਕਾਰਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, "ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਸਕਾਂਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ...ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?"

ਸੇਲਿਨਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, "ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਨਮਦਿਨ ਮੁਬਾਰਕ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਆਰਥਰ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣੀ ਰਹਾਂਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।"

ਪਤੀ 'ਤੇ ਇਸਜ਼ਾਮ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲਿਨਾ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਪੀਟਰ ਹਾਂਗ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿਸ ਸਾਲ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੇਲੀਨਾ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਪੀਟਰ ਹਾਗ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ 'ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਲੀਨਾ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਆਸਟਰੀਆ ਵਿੱਚ ਪੀਟਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਲਿਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ (ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ

ਸੇਲਿਨਾ ਦਾ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਛੋਟਾ ਪਰ ਯਾਦਗਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਫਰਦੀਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮ 'ਨੋ ਐਂਟਰੀ' ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ 'ਟੌਮ, ਡਿਕ ਐਂਡ ਹੈਰੀ' (Tom, Dick, and Harry), 'ਅਪਨਾ ਸਪਨਾ ਮਨੀ ਮਨੀ', 'ਰੈੱਡ: ਦ ਡਾਰਕ ਸਾਈਡ', 'ਹੇ ਬੇਬੀ', 'ਕੇ-ਕੰਪਨੀ' ਅਤੇ 'ਗੋਲਮਾਲ ਰਿਟਰਨਜ਼' ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੇਲਿਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2020 ਦੀ ਲਘੂ ਫਿਲਮ 'ਸੀਜ਼ਨਜ਼ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਜ਼' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

CELINA JAITLY CRIED SON GRAVE
CELINA JAITLY SON DEATH
CELINA JAITLY NEWS
ਸੇਲਿਨਾ ਜੇਤਲੀ
CELINA JAITLY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.