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ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

Celebrities React as Dharmendra Pradhan Resigns
Celebrities React as Dharmendra Pradhan Resigns (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 25, 2026 at 3:37 PM IST

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Updated : July 25, 2026 at 4:53 PM IST

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Celebrities React as Dharmendra Pradhan Resigns: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੀ ਖਬਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਸਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਵਰਾ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ।

ਵਿਜੈ ਵਰਮਾ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਿਜੈ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਛਾ ਚਲਤਾ ਹੂੰ ਦੁਆ ਮੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ।"

ਵਿਜੈ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪੋਸਟ
ਵਿਜੈ ਵਰਮਾ ਦੀ ਪੋਸਟ (Instagram)

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਵਧਾਈਆਂ...ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਾਕਰੋਚ, ਪਿਆਰੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਸਰ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।"

ਅਦਿੱਤੀ ਰਾਓ ਹੈਦਰੀ

ਅਦਿੱਤੀ ਰਾਓ ਹੈਦਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਚੰਗੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਸਤਿਕਾਰ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਮਾਣ, ਅਹਿੰਸਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋਣ।"

ਭੂਮੀ ਪੇਡਨੇਕਰ

ਭੂਮੀ ਪੇਡਨੇਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਏ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ Gen Z ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋ, ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਸਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਇਸਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਹਿੰਦ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਣੀ ਕਪੂਰ, ਮਾਨੁਸ਼ੀ ਛਿੱਲਰ, ਫਾਤਿਮਾ ਸਨਾ ਸ਼ੇਖ, ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ, ਵੀਰ ਦਾਸ ਅਤੇ ਪਰਮਵੀਰ ਚੀਮਾ ਵਰਗੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਬਾਣੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਪੋਸਟ
ਬਾਣੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਪੋਸਟ (Instagram)

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Last Updated : July 25, 2026 at 4:53 PM IST

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