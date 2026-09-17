ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਬਣੇ CBFC ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ’ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
CBFC ਨੇ 18 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ, ਰੁਪਾਲੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਅਤੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 17, 2026 at 11:29 AM IST|
Updated : September 17, 2026 at 11:36 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। CBFC ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੁੜ ਗਠਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ 1952 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ (ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2024 ਦੇ ਨਿਯਮ 3 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਿਲ
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ 18 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਸੰਗੀਤ, ਲੇਖਣੀ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਮੇਕਰ ਵਿਨੋਦ ਅਨੁਪਮ, ਲੇਖਕ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ, ਫਿਲਮਮੇਕਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੈਨ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਰਿੱਕੀ ਕੇਜ, ਫਿਲਮਮੇਕਰ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨ, ਅਦਾਕਾਰ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਗਾਇਕ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਯਾਰਲਾਗੱਡਾ, ਕਵੀ ਯਤਿੰਦਰਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੁਪਾਲੀ ਗਾਂਗੁਲੀ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਪ੍ਰੀਟੀ ਜ਼ਿੰਟਾ, ਨੀਲਾ ਮਾਧਬ ਪਾਂਡਾ, ਪੰਕਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਅਦਾਕਾਰ ਪ੍ਰਸੈਨਜੀਤ ਚੈਟਰਜੀ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਪੱਲਵੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਿਸ਼ੀਗੰਧਾ ਵਾਡ, ਥੀਏਟਰ ਹਸਤੀ ਵਾਮਨ ਕੇਂਦਰੇ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਰਮੇਸ਼ ਪਤੰਗੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
In exercise of the powers conferred under Cinematograph Act the Central Government has reconstituted the Central Board of Film Certification @shashidigital pic.twitter.com/cjY2lyhCIP— CBFC केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (@CBFC_Bharat) September 16, 2026
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ੇਖਰ ਵੇਮਪਤੀ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੂਨ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਸੀ।
ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਅਤੇ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। CBFC ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਫਿਲਮ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਸੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' (ਜਿਸਨੂੰ 'ਪੰਜਾਬ 95' ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਵਿੱਚ CBFC ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ 127 ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 'ਸਤਲੁਜ' ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ OTT 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੱਟ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: