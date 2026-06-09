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'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਲਾਇਆ 'ਲਾਫਟਰ ਸ਼ੈੱਫ' 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤੜਕਾ, ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼

ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਪੁੱਜੀ।

ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4
ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 (Pic Credit: Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 9, 2026 at 10:26 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਸਟ ਹਿੱਟ ਕੁਕਿੰਗ-ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਲਾਫਟਰ ਸ਼ੈੱਫਸ ਸੀਜ਼ਨ 3 ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਐਪੀਸੋਡ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾਇਆ। ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਦੇ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।

ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੜਕਾ

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਗੀਤ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੁੱਕ ਸਟੈਪ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੁੱਕ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ।

ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਫਟਰ ਸ਼ੈੱਫ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਜੰਨਤ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਐਲਵਿਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਕ ਲਿਆ। ਐਲਵਿਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਫਾਲੋਅਰਸ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ-ਫੁਲਕੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਵੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਸ਼ਿੰਦਾ ਗਰੇਵਾਲ, ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ, ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਵੀਤਾਜ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਮੇਡੀ ਆਈਕਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ:

"ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਪਾਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ‘ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ’ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੈ। ‘ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4’ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਨਿਮਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ।"

ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ VFX ਅਤੇ CG ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੁਆਰਾ ਕਾਮੇਡੀ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਫੁਟੇਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ​​ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।

ਫਿਲਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼

'ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ' ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਅਤੇ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਫਿਲਮ 26 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

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