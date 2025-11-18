ETV Bharat / entertainment

'ਬਾਹੂਬਲੀ' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਗਲੋਬ ਟ੍ਰੋਟਰ ਈਵੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਬਾਹੂਬਲੀ' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐਸਐਸ ਰਾਜਾਮੌਲੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਸਐਸ ਰਾਜਾਮੌਲੀ
ਐਸਐਸ ਰਾਜਾਮੌਲੀ (Photo: Getty)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 18, 2025 at 4:26 PM IST

1 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਬਾਹੂਬਲੀ' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਐਸਐਸ ਰਾਜਾਮੌਲੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਵਾਰਾਣਸੀ' ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਰਾਮੋਜੀ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਿਰਲੇਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ ਮਹੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਮੌਲੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਨਾਰਾ ਸੈਨਾ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਮੌਲੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ?

ਐਸਐਸ ਰਾਜਾਮੌਲੀ ਦੇ ਗਲੋਬ ਟ੍ਰੋਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ "ਵਾਰਾਣਸੀ" ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ। ਰਾਜਾਮੌਲੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਨੂਮਾਨ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਗੜਬੜੀਆਂ) ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?"

ਰਾਜਾਮੌਲੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਰੁਕ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ।" ਰਾਜਾਮੌਲੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਗਵਾਨ ਹਨੂਮਾਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜਾਮੌਲੀ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰੂਰਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

