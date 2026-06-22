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"ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4" ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼, ਮਰਹੂਮ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ

"ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4" ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

"ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4" ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼
"ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4" ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ (Pic Credit: Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 22, 2026 at 11:03 AM IST

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ਮੁੰਬਈ: ਕਾਫੀ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ "ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4" ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਸ਼ਿੰਦਾ ਗਰੇਵਾਲ, ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਵੀਤਾਜ ਬਰਾੜ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਟ੍ਰੇਲਰ ਸਵਰਗੀ ਅਨੁਭਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ VFX ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ (CG) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਵਰਗੀ ਅਦਾਕਾਰ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ' ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, "ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਸੇ ਅਤੇ ਪਾਗਲਪਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ।"

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵਿੱਚ ਮਰਹੂਮ ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪਏ।

ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ...ਕਾਮੇਡੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਿਰਦਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਿੱਧੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਉਹੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ।" "ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4" ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

"ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ" 2012 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿੱਚ "ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 2" ਆਈ। ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਭਾਗ "ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 3" 2023 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ।

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JASWINDER BHALLA CARRY ON JATTA 4
ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ
CARRY ON JATTA 4 TRAILER

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