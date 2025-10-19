'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4' ਵਿੱਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਜ਼ਾ, ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਆਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4', ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਝਲਕ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 19, 2025 at 10:48 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਹਿੱਟ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ'। ਇਸ ਦੇ ਚੌਥੇ ਭਾਗ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4' ਦੇ ਅਗਾਜ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ ਐਫ.ਜੈਡ.ਸੀ.ਓ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਨਰੇਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਿੰਨੋ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਵ : ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਰੇਗਾ ਤਾਜ਼ਾ
'ਨਿਰਮਾਤਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫ਼ਿਲਮੀ ਪਟਾਕੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ 26 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ''ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਵ : ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਪਸੰਦ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕੋਸ਼ਨਜ਼ ਉਪਰ ਫਿਲਮਾਂਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਕਤ ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫ਼ਿਲਮ , ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। 'ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਰੁਤਬਾ ਦਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ , ਜਿਸ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸੀਕਵਲਜ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 2 ਅਤੇ 3' ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।