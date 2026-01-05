ETV Bharat / entertainment

ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਪੁੱਜੀ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4', ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਰਸਮੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦਾ ਅਗਾਜ਼

'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ
ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ (Pic Credit:Special Arrangement)
Published : January 5, 2026 at 12:57 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ 2026 ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ ਵਜੋਂ ਵਜ਼ੂਦ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4', ਜੋ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਰਸਮੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਅਗਾਜ਼ ਅਧੀਨ ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

'ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਨਰੇਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਇਸੇ ਫਿਲਮ ਸੀਕਵਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4
ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4 (Pic Credit: Special Arrangement)

ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨੂੰ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਨਰੇਸ਼ ਕਥੂਰੀਆ ਅਤੇ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਅਉਣਗੇ।

ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਸੈੱਟ ਉਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਬਜਟ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਫਿਲਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4
ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4 (Pic Credit: Special Arrangement)

ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਥੀਮ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਚਿਰ ਪਰਿਚਤ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।

