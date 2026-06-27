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ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4', ਜਾਣੋ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ

'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਕੱਲ੍ਹ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4
ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 (Pic Credit: Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 27, 2026 at 10:56 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 26 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ-ਜੁਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ-ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 'ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਜੰਗਲ' ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 26 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਕਮਾਈ?

ਇੰਡਸਟਰੀ ਟਰੈਕਰ ਸੈਕਨਲਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਹੌਲੀ ਪਰ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ 1349 ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ 1.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ-ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਕੁੱਲ 29.36% ਦੀ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 37.86% ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 35.14% ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 31% ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 13.43% ਦੀ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਿਲਮ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ 2.22 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' AI ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਰਹੂਮ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦਾ 22 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗ

'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਢਿੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਾਸੇ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੈਨਰ ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਜ਼ ਹੇਠ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ' ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗ 2012 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਭਾਗ 2018 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੀਜਾ 2023 ਵਿੱਚ। ਤਿੰਨੋਂ ਭਾਗਾਂ ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਉਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

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