ਕੀ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦਾ ਹੋਰ ਸੀਕਵਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਿਲੀਜ਼? ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ

'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 18, 2026 at 3:32 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਦਿੱਤਿਆ ਧਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਾਧਵਨ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਥੀਏਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਇਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਦਿੱਤਿਆ ਧਰ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।

ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਨੇ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੱਸਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੋਇਲਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟਵਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੋਲਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਨੂੰ 'ਧੁਰੰਧਰ 3' ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਦਿੱਤਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "5 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਧੁਰੰਧਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਜੀਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਲ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਉਸ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਮਰ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 'ਧੁਰੰਧਰ: ਦ ਰਿਵੈਂਜ' ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ 'ਧੁਰੰਧਰ: ਦ ਰਿਵੈਂਜ' ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਡੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮੋੜ, ਹਰ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੋ ਜਿਵੇਂ ਇਸਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਧੁੰਦਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਦਿਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ... ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਪੋਇਲਰ ਸਾਂਝੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਿਓ।"

ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਦਿਤਿਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਤੁਸੀਂ ਧੁਰੰਧਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋਗੇ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ। ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ... ਜੈ।"

ਇਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਧੁਰੰਧਰ 2 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਗੁੜੀ ਪੜਵਾ, ਉਗਾਦੀ ਅਤੇ ਈਦ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ, ਤੇਲਗੂ, ਤਾਮਿਲ, ਕੰਨੜ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਓ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ: ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੁਕਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਉੱਠੋ।" ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਕੱਲ੍ਹ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਦੀ 'ਉਸਤਾਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ' ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗੀ।

